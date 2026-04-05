البيت الأبيض: لن نسمح لإيران بإنشاء نظام دائم للتحكم في الوصول إلى مضيق هرمز

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن البيت الأبيض، قال: “لن نسمح لإيران بإنشاء نظام دائم للتحكم في الوصول إلى مضيق هرمز”.



وأوضحت القناة أن الجيش الأمريكي دمر 44 سفينة إيرانية لزرع ألغام.

في سياق آخر، قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه مؤخرًا وزير الخارجية بإجراء اتصالات مكثفة مع ثماني دول، تشمل السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وتركيا، وباكستان، وإيران، إضافة إلى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن كوف، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيل جروس.

وأضاف سلامة، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هذه الاتصالات تأتي في توقيت بالغ الحساسية، قبيل انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وسط تحذيرات من خطوات تصعيدية محتملة تستهدف محطات الطاقة والمياه، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات إقليمية كبيرة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الهدف المصري من هذه التحركات هو احتواء الموقف ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهات مباشرة، مع التأكيد على ضبط النفس في الدول العربية وعدم الانجرار لأي صراع، خاصة في ظل مخطط محتمل يهدف إلى جر دول الخليج إلى مواجهة عربية–إيرانية، بحسب تحليله.

وذكر أن الدور المصري في هذا التوقيت يعكس مساعي القاهرة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتجنب أي تصعيد من شأنه زعزعة الأمن في المنطقة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع الأطراف الدولية والإقليمية ذات الصلة.