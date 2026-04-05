تحذير صادم من زيلينسكي: روسيا أرسلت معلومات إسرائيلية سرية إلى إيران

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان له، بأن روسيا شاركت إيران صوراً التقطتها الأقمار الصناعية لبنية تحتية للطاقة في إسرائيل.

ووفقاً له، فإن هذه الصور تُظهر ما بين 50 و53 محطة طاقة. وأضاف: "إنها تساعد إيران على شنّ هجمات. نحن نتحدث عن بنية تحتية مدنية، وليست عسكرية".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بعض حلفاء كييف طلبوا من أوكرانيا تقليص هجماتها على منشآت الطاقة الروسية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وفي وقت سابق، أضاف زيلينسكي في رسالة صوتية أُرسلت إلى الصحفيين: "في الآونة الأخيرة، وفي أعقاب أزمة الطاقة العالمية، تلقينا بالفعل إشارات من بعض شركائنا بشأن كيفية تقليص ردودنا التي تستهدف قطاعي النفط والطاقة في روسيا الاتحادية".

ولم يُحدد الزعيم الأوكراني الجهة التي قدمت الطلب، لكنه أوضح أن كييف من غير المرجح أن تستجيب له.

وقال: "أؤكد مرة أخرى: إذا كانت روسيا مستعدة لوقف استهداف قطاع الطاقة الأوكراني، فلن نرد بالمثل على قطاع الطاقة لديها"، مضيفًا أن أوكرانيا "مستعدة لأي وقف لإطلاق النار".