موسكو تتهم لندن بالتدخل في النزاع مع إيران.. وبريطانيا :دورنا دفاعي

اتهمت روسيا، عبر سفيرها في بريطانيا أندريه كيلين، لندن بالمشاركة المباشرة في النزاع القائم مع إيران، وذلك بعد السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد بريطانية لتنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية.

وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، وصف كيلين هذه الخطوة بأنها "تدخل مباشر" في الصراع، مؤكدًا أن القيادة الإيرانية "أخذت ذلك بعين الاعتبار".

وأضاف السفير الروسي أن الادعاءات البريطانية بأنها تقف على الهامش وتقدم دعمًا دفاعيًا محدودًا لحلفائها وتدعو للحل الدبلوماسي "لا تقنع أحدًا"، مشددًا على أن إرسال الطائرات العسكرية البريطانية إلى المنطقة والسماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها يمثل "تدخلًا مباشرًا".

من جهتها، دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن القرار الذي اتخذ في مارس الماضي، واصفًا الدعم المقدم للولايات المتحدة بأنه "دفاعي ومحدود". وفي المقابل، اتهم كيلين لندن بمحاولة حشد أكبر عدد ممكن من الدول لتكثيف الضغط على طهران.

ويأتي هذا التوتر بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير ضربات مشتركة على مواقع عسكرية إيرانية، وردت إيران بضربات مضادة استهدفت إسرائيل والقواعد الأمريكية، في تصعيد مستمر يثير مخاوف دولية من اتساع نطاق النزاع.