الموجة 29.. تنفيذ 8 قرارات إزالة على مساحة 500 متر بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز بيلا، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

وشدد على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة 500 متر مربع بمركز بيلا، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.