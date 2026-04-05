رسالة عاجلة من وزير الدفاع الإسرائيلي لواشنطن بعد إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران

علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في ختام تقييمه للوضع بشأن إنقاذ الملاح الأمريكي من إيران، قائلاً: "أهنئ شركاءنا الأمريكيين على إنقاذ طاقم الطائرة بسلام، وهذا دليل آخر على التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، حتى في أصعب الظروف".

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون أمريكيون، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن القوات الأمريكية اضطرت إلى تدمير طائرتي نقل داخل الأراضي الإيرانية عقب انتهاء مهمة إنقاذ أحد الطيارين.

وأوضحوا أن العملية شهدت إنقاذ الطيار الثاني الذي كان مفقودًا، لكن طائرتي النقل المخصصتين لإخلاء عناصر الكوماندوز والجنود المشاركين تعطلتا في موقع ناء داخل إيران، ما حال دون استخدامهما للانسحاب.

وبحسب المصادر، قرر الجيش الأمريكي إرسال ثلاث طائرات بديلة لإجلاء جميع الأفراد، قبل أن يتم تدمير الطائرتين المعطلتين بهدف منع وقوعهما في أيدي القوات الإيرانية.