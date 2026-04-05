العدو كان عنيفا.. ترامب يكشف تفاصيل صادمة عن إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية التي أنقذت الطيار المفقود في إيران واجهت عدوا عنيفا وشرسا.

وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات لشبكة “إن بي سي”: "العدو كان شرساً وعدد أفراده هائل خلال إنقاذ الطيار"، مضيفا أن "العدو الذي واجهه الطيار أكبر وأقوى مما تصوّرنا".

وكشف ترامب أن "الإيرانيين ظنوا أنهم ألقوا القبض على الطيار الأمريكي، لكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق".

وأفاد مسئولون أمريكيون، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن القوات الأمريكية اضطرت إلى تدمير طائرتي نقل داخل الأراضي الإيرانية عقب انتهاء مهمة إنقاذ أحد الطيارين.

وأوضحوا أن العملية شهدت إنقاذ الطيار الثاني الذي كان مفقودًا، لكن طائرتي النقل المخصصتين لإخلاء عناصر الكوماندوز والجنود المشاركين تعطلتا في موقع ناء داخل إيران، ما حال دون استخدامهما للانسحاب.

وبحسب المصادر، قرر الجيش الأمريكي إرسال ثلاث طائرات بديلة لإجلاء جميع الأفراد، قبل أن يتم تدمير الطائرتين المعطلتين بهدف منع وقوعهما في أيدي القوات الإيرانية.