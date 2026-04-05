اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. إيران تشعل المواجهة بقصف النقب وبئر السبع ومجمع صناعي

شنت إيران خلال الساعات القليلة الماضية، هجمات صاروخية عنيفة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت عددا من المناطق منها النقب وبئر سبع، إلى جانب عدد من المنشآت الصناعية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إصابة مباشرة استهدفت مجمع الصناعات في النقب في نفس موقع قصف بصاروخ إيراني الأسبوع الماضي.

في السياق نفسه، كشفت القناة الـ12 العبرية، أن الصاروخ الإيراني الذي أطلق على جنوب إسرائيل لم يجر اعتراضه، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية باعتراض الصاروخ الثاني الذي أطلق من إيران نحو جنوب إسرائيل.

وتمكنت الصواريخ الإيرانية من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأحدثت إصابة مباشرة في مجمع نئوت حوفاف للصناعات جنوب دولة الاحتلال.

وأشارت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن صاروخأ أصاب مصنعا في منطقة رمات حوفاف جنوب بئر السبع.

وفي وقت سابق، أكد التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل بعد دقائق فقط من الدفعة السابقة.