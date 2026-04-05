أحمد موسى: ترامب يهدد إيران بـ"يوم تدمير شامل"

علق الإعلامي احمد موسي علي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان أزمة ايران مع امريكا وتهديد ترامب بفتح مضيق هرمز.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" الرئيس الأمريكى ترامب يهدد إيران مجددا:

الثلاثاء يوم تدمير الجسور ومحطات الطاقة

سيتم ذلك فى يوم واحد.

افتحوا مضيق هرمز أو ستفتح عليكم ابواب الجحيم.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورا آخر على موقعه الإلكتروني "تروث" بعد لحظات من منشوره السابق.

ومع انتهاء مهلة الإنذار الذي كان قد حدده، قال: "يوم الثلاثاء سيكون يوم تدمير محطات الطاقة والجسور في إيران - معا".