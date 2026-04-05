تفاصيل أخطر مهمة إنقاذ.. ترامب: قضينا 7 ساعات فوق إيران لإنقاذ الطيار الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد أن القوات قضت 7 ساعات في وضح النهار في أجواء إيران، بحثا عن الطيار الأمريكي الذي تحطمت مقاتلته فجر الجمعة الماضية.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة إن بي سي: "العدو كان شرساً وعدد أفراده هائل خلال إنقاذ الطيار"، مضيفا أن "العدو الذي واجهه الطيار أكبر وأقوى مما تصوّرنا".

وكشف ترامب، أن "الإيرانيون ظنوا أنهم ألقوا القبض على الطيار الأمريكي لكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق".

وأكد ترامب، أنه لم يسبق لعملية إنقاذ أن حدثت في منطقة معادية بهذه الشدة وعادة لا تجرى لأنها تعد مستحيلة، مضيفا أن عملية الانقاذ تمت من أعماق جبال إيران بعد إصابة الطيار بجروح خطيرة وكان شجاعا بالفعل.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية كان تبحث عن الضابط الأمريكي بشكل مكثف وبأعداد كبيرة وكانت تقترب منه، لافتا إلى أن عملية الانقاذ تمت في وضح النهار وهو أمر غير معتاد بعد أن قضينا 7 ساعات فوق إيران.