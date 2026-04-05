ترامب: فرد طاقم الطائرة إف 15 مصاب بجروح خطيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرد طاقم المقاتلة الأمريكية من طراز إف 15 الذي تم إنقاذه في إيران مصاب بجروح خطيرة.

وأضاف ترامب - في منشور على منصة "تروث سوشيال" - "لقد قمنا بإنقاذ فرد طاقم/ضابط الطائرة إف 15 المصاب بجروح خطيرة، والشجاع حقا، من عمق جبال إيران، وكان الجيش الإيراني يبحث بجد وبأعداد كبيرة".

وكتب "نادرا ما يجري محاولة تنفيذ هذا النوع من الغارات بسبب الخطر على الأفراد والمعدات، هذا ببساطة لا يحدث! وجاءت الغارة الثانية بعد الأولى، حيث أنقذنا الطيار في وضح النهار، وهو أمر غير معتاد أيضا، حيث قضينا سبع ساعات فوق إيران".

وتابع "عرض مذهل للشجاعة والموهبة من قبل الجميع، سأعقد مؤتمرا صحفيا مع الجيش، في المكتب البيضاوي غدًا /الاثنين/ الساعة 1:00 ظهرا (1700 بتوقيت جرينتش)".