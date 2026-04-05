رسالة عاجلة من نتنياهو إلى ترامب بعد إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران

هنأ رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته في إيران، مشيدا بقيادته الحازمة ونصره العظيم.





وقال نتنياهو في مقطع مصور: "جميع الإسرائيليين يبتهجون بالإنقاذ المذهل للطيار الأمريكي الشجاع على يد جنود أمريكا البواسل. هذا يثبت أنه عندما تستجمع المجتمعات الحرة شجاعتها وعزيمتها، فإنها قادرة على مواجهة الصعاب التي تبدو مستحيلة والتغلب على قوى الظلام والإرهاب".





وأضاف: "تعزز عملية الإنقاذ هذه المبدأ المقدس: لا أحد يترك خلفا. هذه قيمة مشتركة تجلى مرارا وتكرارا في تاريخ بلدينا".





وقال: "بصفتي مسؤولا نفذت مرارا وتكرارا عمليات إنقاذ جريئة، وبصفتي شخصا أصيب في مهمة مماثلة وفقد أخا في عملية إنقاذ عنتيبي، فإن الإسرائيليين وأنا ندرك مدى جرأة القرار الذي اتخذتموه".





وختم بالقول: "الرئيس ترامب، دونالد، صديقي العزيز، مرة أخرى، قادت قيادتكم الحازمة أمريكا إلى نصر عظيم آخر. أحييكم! جميعنا نحييكم!".





وكان ترامب أعلن إنقاذ الطيار الامريكي الثاني صباح اليوم، لكن طهران شككت بروايته.