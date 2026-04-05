إيران تحذر: أي هجوم على البنية التحتية سيحول المنطقة إلى «جحيم»

حذر المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، من أن أي تصعيد يستهدف البنية التحتية الإيرانية قد يدفع المنطقة إلى مواجهة واسعة تتحول فيها الأوضاع إلى ما وصفه بـ«جحيم» بالنسبة للخصوم.

وأوضح ذو الفقاري أن الرهانات على إضعاف إيران لم تتحقق، معتبراً أن تلك التصورات انعكست سلباً على الولايات المتحدة، التي قال إنها باتت عالقة في تداعيات سياساتها.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري إسرائيلي حديثه عن استعدادات لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية. ورداً على ذلك، أفادت وكالة تسنيم بأن دوائر قريبة من صنع القرار في طهران أدرجت محطتي طاقة رئيسيتين داخل إسرائيل ضمن قائمة الأهداف المحتملة، في إطار ما وصفته بسياسة «الرد بالمثل».

وأكدت هذه المصادر أن الخطوة تعكس مستوى عالياً من الجاهزية للرد على أي هجمات تطال البنى التحتية الحيوية في إيران.

كما أشار ذو الفقاري إلى أن التهديدات التي أطلقها دونالد ترامب ضد إيران تعكس، بحسب وصفه، حالة من التخبط، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن مصالح البلاد ومواردها.

وشدد على أن أي هجوم سيقابل برد قوي ومباشر، قد يشمل استهداف منشآت يستخدمها الجيش الأميركي وإسرائيل، مضيفاً أن الرد سيكون واسع النطاق ومستمر إذا استمر التصعيد، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في المنطقة.