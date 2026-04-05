اختراق غير مسبوق.. خدعة استخباراتية مذهلة لإنقاذ الملاح الأمريكي داخل إيران

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة حول عملية إنقاذ معقدة نفذتها الولايات المتحدة داخل إيران، انتهت بإخراج الملاح الأمريكي بعد أيام من اختفائه في منطقة جبلية وعرة، وسط تحركات إيرانية مكثفة للعثور عليه.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن العملية اعتمدت بشكل كبير على خطة خداع محكمة قادتها وكالة الاستخبارات المركزية، هدفت إلى تضليل القوات الإيرانية عبر إيهامها بأن الجندي تم إنقاذه بالفعل ونقله ضمن قافلة برية إلى خارج البلاد.



الملاح الأمريكي، وهو مسؤول أنظمة تسليح على متن مقاتلة إف-15 إي، كان قد قفز بالمظلة في جنوب غرب إيران، ليختبئ داخل وادٍ جبلي لمدة تقارب 48 ساعة، واختبأ الملاح الأمريكي في المناطق الريفية والجبلية لمدينة دهداشت، كما ورد أن رجال القبائل المحليين آووه وساعدوه في جهود الإنقاذ، في ظل صعوبة تحديد موقعه سواء من قبل القوات الأمريكية أو الإيرانية، وخلال تلك الفترة، استخدم وسائل اتصال مشفرة وأجهزة تحديد مواقع متقدمة ساعدت لاحقًا في رصده بدقة.



ومع تحديد موقعه، نقلت وكالة الاستخبارات المعلومات إلى وزارة الدفاع الأمريكية، التي نفذت عملية الإنقاذ عبر القيادة المركزية، بدعم استخباراتي مباشر، ووُصفت العملية داخل الوكالة بأنها أشبه بـ"البحث عن إبرة في كومة قش"، نظرًا لتعقيد البيئة الجغرافية.



وفي تطور لافت، اضطرت القوات الأمريكية إلى تدمير طائرتين عسكريتين تعطلتا داخل الأراضي الإيرانية، لمنع وقوعهما في أيدي القوات الإيرانية، بينما تم إرسال طائرات إضافية لإجلاء باقي الجنود. وأشارت تقارير إيرانية إلى سقوط قتلى وجرحى خلال العملية في جنوب غرب البلاد.



كما أفادت تقارير إعلامية، من بينها فوكس نيوز، بأن إسرائيل قدمت دعما استخباراتيا للعملية، إلى جانب وقف مؤقت لهجمات كانت تُنفذ في توقيت متزامن، لتسهيل مهمة الإنقاذ.



وجاء تنفيذ العملية بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعطى الضوء الأخضر فور التأكد من موقع الملاح الأمريكي، في واحدة من أكثر العمليات العسكرية والاستخباراتية تعقيدا خلال الفترة الأخيرة.