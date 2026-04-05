تقرير: إسرائيل قدمت معلومات استخبارية لواشنطن خلال إنقاذ طيار أمريكي داخل إيران

ذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولين إسرائيليين زودوا الولايات المتحدة بمعلومات خلال عملية إنقاذ طيار أمريكي داخل إيران، وفق ما أوردته شبكة «فوكس نيوز».

وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات جاءت في إطار التنسيق بين الجانبين أثناء تنفيذ المهمة.

كما أفاد التقرير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ساهم في الحد من الهجمات الإيرانية في المنطقة بالتزامن مع العملية، التي جرت خلال الساعات الـ36 الماضية.

وفي وقت سابق من الأحد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن نجاح إنقاذ الطيار، الذي تحطمت طائرته داخل إيران، بعد فترة وصفت بأنها كانت متوترة واستمرت قرابة يومين.

من جانب آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب قدمت دعماً استخبارياً لواشنطن ضمن جهود إنقاذ الطيار الأمريكي.