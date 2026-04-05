حسام غالي يكشف أسرار وكواليس رحيل عبدالله السعيد عن الأهلي

كشف حسام غالي، نجم الأهلي وعضو مجلس إدارة النادي السابق، كواليس جديدة بشأن أزمة رحيل عبدالله السعيد عن الأحمر في 2018.

وقال حسام غالي في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "حزنت جدًا على رحيل عبدالله السعيد ورمضان صبحي عن الأهلي، وعندما كنت قائدًا لفريق الأهلي في 2018، شعرت في غرفة الملابس في أحد الأيام أن عبدالله السعيد مكشر ووجهه شاحب وغير متوازن ولم يكن يتحدث".

وأضاف: "سألت عبدالله: ما بك يا بني؟ وقلت له: إذا في شيء قولي وتعال نلحقه قبل فوات الأوان، فقال لي إنه مضى على الانضمام للزمالك. بعدها تواصلت مع كابتن علاء عبدالصادق، الذي كان مدير الكرة وقتها، وأكد لي أن عبدالله مستعد للتجديد".

وتابع: "موضوع عبدالله السعيد في الأهلي كان مفروض أن يُحل بعدما أبدى اللاعب ندمه وكان على استعداد للتجديد، لكن حدث لف ودوران غريب وغير مفهوم".