نائب رئيس الزمالك يُطمئن الجماهير: الأرض الجديدة أفضل وأكثر قربًا من القديمة

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن وجود أرض جديدة لنادي القلعة البيضاء في أكتوبر.

وقال هشام نصر، عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "سيكون هناك أرض بديلة قريبًا في أكتوبر بنفس المواصفات والامتيازات، وسيكون مكانها قريبًا من الموقع القديم ولكنه أميز".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري غدًا الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتنقل حصريًا عبر شبكة قنوات "أون سبورت"، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

وتعد مواجهة الزمالك والمصري تاريخية، إذ التقى الفريقان في 113 مباراة بجميع البطولات، فاز خلالها الزمالك في 67 مباراة، بينما حقق المصري الفوز في 25 لقاءً، وحسم التعادل 31 مواجهة. وسجل لاعبو الزمالك 177 هدفًا مقابل 92 هدفًا للمصري، ويعتبر علي خليل الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 11 هدفًا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بالتساوي مع بيراميدز برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف، في حين يحتل المصري المركز الخامس برصيد 32 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في الصراع على المراكز المتقدمة.