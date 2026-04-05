الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد معروف حكمًا لـ قمة الزمالك والمصري بالدوري

محمد معروف
محمد معروف
رباب الهواري

يستعد الحكم محمد معروف لإدارة مواجهة قوية تجمع بين الزمالك والمصري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين سواء على مستوى الترتيب أو المنافسة على المراكز المتقدمة.

أرقام محمد معروف في الدوري هذا الموسم

قاد محمد معروف 14 مباراة في الدوري خلال الموسم الحالي، وظهر خلالها بمستوى تحكيمي مستقر، حيث أسندت إليه عدة مباريات مهمة، من بينها مواجهات لفرق القمة، ما يعكس ثقة لجنة الحكام في قدراته.

مباريات القمة تحت قيادة معروف

أدار الحكم 6 مباريات لثلاثي القمة (الزمالك، الأهلي، بيراميدز)، وجاءت نتائجه متنوعة بين الفوز والتعادل، وهو ما يؤكد حياديته داخل الملعب وعدم تأثره بأسماء الفرق.

مباريات الزمالك مع محمد معروف

تولى معروف إدارة مباراتين للزمالك هذا الموسم، الأولى كانت أمام غزل المحلة في الجولة العاشرة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. أما المباراة الثانية فكانت أمام سموحة في الجولة الرابعة عشرة، ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

مباريات بيراميدز تحت إدارته

كما أدار مباراتين لفريق بيراميدز، حيث فاز الفريق في كلتا المواجهتين بنفس النتيجة (1-0)، الأولى أمام زد في الجولة السابعة، والثانية أمام سيراميكا في الجولة الثامنة عشرة.

مباريات الأهلي مع الحكم

بالنسبة للأهلي، أدار معروف مباراتين أيضًا، حقق الأهلي الفوز في الأولى على حساب فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة، بينما خسر المباراة الثانية أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة عشرة.

مؤشر قبل مواجهة الليلة

تعكس هذه الأرقام توازنًا واضحًا في نتائج الفرق الكبرى تحت قيادة محمد معروف، ما يمنح جماهير الفريقين قدرًا من الثقة قبل لقاء الزمالك والمصري، في مباراة يُتوقع أن تشهد منافسة قوية وأداءً تحكيميًا حاسمًا

محمد معروف الزمالك المصرى اخبار الرياضة دورى نايل

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

صورة أرشيفية

