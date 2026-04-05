رسالة قوية .. نصر إبراهيم: جماهير الزمالك مفتاح التتويج بالدوري والكونفدرالية

أكد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء يقع عليها دور كبير في المرحلة المقبلة، من أجل التتويج ببطولتي الدوري والكونفدرالية.

وقال إبراهيم، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع محمد عبد الجليل، المذاع على قناة نادي الزمالك: «الجماهير هي السند الحقيقي للزمالك، وأطالب اللاعبين باللعب بحرية وعدم التعجل في البحث عن التسجيل، فكل مباراة مقبلة تُعد بطولة».

وأضاف: «المصري من الفرق القوية التي تطور مستواها خلال الفترة الأخيرة، ومواجهته مهمة للغاية بالنسبة لنا، ويجب الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الصدارة والزحف نحو التتويج بالدوري».

وأوضح: «محمد السيد أو أحمد ربيع قادران على تعويض غياب محمد شحاتة في وسط الملعب، وعبد الله السعيد عليه دور مهم داخل الملعب».