محمد كمونة : الزمالك إذا فاز على المصري سيتوج بالدوري الممتاز

أكد محمد كمونة، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق لا يزال يمتلك فرصة قوية للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حال استمر بنفس النهج خلال المباريات الحاسمة.

وأوضح كمونة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن الزمالك يمر بظروف صعبة هذا الموسم، مشيرًا إلى أن تحقيق المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا سيكون إنجازًا جيدًا في ظل المعطيات الحالية، مؤكدًا أنه سيكون سعيدًا حال تحقق ذلك.

وشدد على أهمية مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، مؤكدًا أن الفريق البورسعيدي يحتاج إلى دعم جماهيره خلال المرحلة المقبلة، سواء في الدوري أو كأس الرابطة، كما أنه سيخوض اللقاء بطموح كبير من أجل الدخول إلى المربع الذهبي.

وأشار إلى أن الزمالك مطالب بتفادي أخطاء مباراة إنبي، وعدم تكرار نفس السيناريو أمام المصري، خاصة في ظل أهمية اللقاء في تحديد مصير اللقب.

واختتم كمونة تصريحاته بالتأكيد على أن فوز الزمالك في هذه المباراة قد يقوده مباشرة نحو التتويج باللقب، بينما أي تعثر، خاصة بالخسارة، سيمنح الأفضلية لغريمه النادي الأهلي لحسم بطولة الدوري.