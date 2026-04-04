كشف الإعلامي خالد الغندور عن حكم مباراة المصري والزمالك ببطولة الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد معروف حكما لمباراة المصري والزمالك غداً ببطولة الدوري".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولي من المراحل النهائية لحسم لقب الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البوسعيدي غداً الاحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب بالإسكندرية في اطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.

يغيب فريق الزمالك عن مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.