لقطات من تدريبات الأهلي اليوم استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.. صور

شارك الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط لقطات من تدريبات الأهلي اليوم استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ياسين مرعي وهادي رياض ومروان عثمان يشاركون في تدريبات الأهلي استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا".

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة حسم الفائز ببطولة الدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.