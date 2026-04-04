موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري.. والقناة الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة حسم الفائز ببطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.