دودو الجباس: بيراميدز بطل الدوري الموسم الماضي.. وتدخلات خارجية منحت الأهلي اللقب

قال محمد الجباس "دودو الجباس"، لاعب بيراميدز الحالي والمصري وليرس البلجيكي السابق، إنه “على الورق يمكننا مشاهدة بطل جديد للدوري المصري غير الأهلي والزمالك؛ بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ينافسان بقوة، وهما الناديان الوحيدان القادران على صناعة الفارق وإحداث المفاجاة والتتويج باللقب، طموحنا كبيراميدز الموسم الحالي الفوز بالدوري، بعدما خسرنا البطولة الموسم الماضي بطريقة غريبة أهدت اللقب للمنافس”.

وأضاف "دودو"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “إحنا أبطال الدوري الموسم الماضي، وكنا ننتظر حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالحنا، هناك تدخلات خارجية غيرت هوية بطل الدوري الموسم الماضي، وكنا أبطالًا لأننا وصلنا للمرحلة الحاسمة قبل أن نخسر بفعل فاعل، وإن شاء الله سنقاتل على لقب هذا الموسم”.

وتابع لاعب المصري السابق: "بيراميدز ينقصه تواجد الجماهير، لكنني لا أراه مظلومًا، تواجدك وسط هذه المنظومة وإنك تقدر تنافس الأهلي والزمالك بجماهيرهما وبالدعم الإعلامي والتحكيمي والإداري اللذان يحصلان عليه شيء كبير، وخللي بالك الدعم ده شيء طبيعي، أي فريق جماهيري كبير في العالم بتكون له "حتة زيادة" عن بقية الفرق".

وواصل: “منتخب مصر طول عمره خارج الحسابات والتوقعات، ودايمًا بتحس إن اللاعبين بيحاربوا مش بيلعبوا كورة بس، والفوارق بين منتخبنا والمنتخبات الإفريقية كبيرة جدًا، وبوجه الشكر لكابتن حسام حسن على الأداء في مباراتي السعودية وإسبانيا”.

واختتم دودو الجباس: “غياب مصطفى محمد عن اللعب مع ناديه مؤثر في استبعاده من منتخب مصر، وإن شاء الله يعود للمشاركة قبل كأس العالم، هيثم حسن لاعب جيد جدًا وإضافة قوية للفراعنة، ولو ركزنا على قصة مزدوجي الجنسية هنبقى في حتة تانية”.