قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون مع نقابة الأطباء.. انطلاق فعاليات مؤتمر قسم الروماتيزم بطب قنا
︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولي نموذج متطور
الصليب الأحمر: 8000 مفقود منذ بدء الحرب في السودان
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان: «بن غفير» اعتاد التطرّف وتصرّفه ضد «أسطول الصمود» مشين
رداد لشباب الدقهلية: لدينا 4 مراكز تدريب ووحدتان متنقلتان لتأهيلكم لسوق العمل وريادة الأعمال
أول تعليق لـ حمزة عبد الكريم بعد انضمامه لقائمة المنتخب بكأس العالم
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. تفاصيل وصور
ماجد سامي يهنئ الزمالك بالدوري: الكورة عايزة رجالة قبل الفلوس والصفقات
إيران تدرس رسالة مكتوبة أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
أخبار كاذبة.. أول تعليق من أسرة أصالة على خبر طلاقها من زوجها فائق حسن
مين وشه منور النهاردة.. سفارة كندا بالقاهرة تحتفل بتتويج الزمالك بلقب الدوري
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد الغفار يشارك في مائدة مستديرة حول النهوض بصحة المرأة والتصدي للأمراض غير المعدية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في مائدة مستديرة حول «النهوض بصحة المرأة والتصدي للأمراض غير المعدية عبر استمرارية الرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف.

واستهدفت المائدة وضع خارطة طريق إقليمية منظمة وتحديد أولويات ومسارات عمل قابلة للتنفيذ من خلال الوقاية والكشف المبكر والعلاج والرعاية المتكاملة، إلى جانب إنشاء شراكة إقليمية لدعم صحة المرأة والتصدي للأمراض غير المعدية بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب.

تعزيز صحة المرأة

وأكد الوزير خلال كلمته أن المنطقة بحاجة ملحة لتجديد الالتزامات وتعزيز التنفيذ المنسق والمستدام لتعزيز صحة المرأة والفتيات، مشددًا على أن مصر تؤمن بترجمة الالتزامات الإقليمية والدولية إلى واقع ملموس على الأرض.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدولة اعتمدت أجندة إصلاحية شاملة ترتكز على التغطية الصحية الشاملة والوقاية والعدالة في الحصول على الخدمات، وكان حجر الزاوية فيها المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» التي وصلت إلى أكثر من 60 مليون مواطن وحولت النهج من الرعاية التفاعلية إلى الوقاية الاستباقية.

وأوضح الوزير أن مصر جعلت صحة المرأة أولوية وطنية واضحة من خلال التوسع في برامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، ودمج فحوصات الأمراض غير السارية ضمن الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف حملات التوعية لرفع الوعي وتشجيع السلوكيات الوقائية.

وأشار إلى تطوير نظام صحي متكامل يركز على الإنسان، يشمل كافة مراحل الرعاية من الوقاية إلى المتابعة طويلة الأمد، مع تعزيز دور الرعاية الأولية وإدماج مسارات فحص موحدة، وتطوير البنية الرقمية للقطاع الصحي لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

كما أعلن الوزير إطلاق مبادرة «عام صوت المريض» عام 2026 لتعزيز مشاركة المرضى والمجتمع في تصميم السياسات والخدمات الصحية.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتأكيد التزام مصر الكامل بالتعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ودعم تحديد أولويات إقليمية واضحة وخارطة طريق مشتركة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب، لبناء نظم صحية أكثر تكاملاً وعدالة وابتكارًا في إقليم شرق المتوسط.

الصحة العالمية صحة المرأة وزير الصحة والسكان الرعاية الصحية جنيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

تعامد الشمس على الكعبة

حدث فلكي مهيب.. الكعبة بلا ظل في وقفة عرفات لأول مرة منذ 33 عاما

ترشيحاتنا

معتمد جمال

عمرو الجنايني : معتمد جمال حقق انجازا كبيرا بالتتويج بالدوري ويجب استمراره

منتخب مصر للسلاح

تعرف على قائمة اللاعبين المصريين في كأس العالم لسلاح السيف بالقاهرة

عمرو الجنايني

عمرو الجنايني: سيتم حل أزمة القيد.. وبطولة الدوري الأصعب في تاريخ الزمالك

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد