ريهام حجاج: تكريمي من الصحة شرف كبير ورسالة الفن أقوى من الترند

كرّمت وزارة الصحة والسكان الفنانة ريهام حجاج، تزامنًا مع انطلاق حملة «نادر وقادر» للتوعية بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك تقديرًا لإسهامها في رفع الوعي المجتمعي بالقضية من خلال تجسيدها دورًا محوريًا في مسلسل «توابع»، المعروض ضمن موسم دراما رمضان 2026 على قناة CBC وشبكة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاء التكريم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة، في إطار حرص الحملة على تعزيز الشراكة بين الفن والمجتمع لنشر الوعي بطبيعة الأمراض الوراثية والنادرة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرضى وأسرهم.

وخلال كلمتها بالمؤتمر، أعربت ريهام حجاج عن سعادتها بالمشاركة في فعالية ترعاها وزارة الصحة، مؤكدة أن وجودها ضمن حملة «نادر وقادر» برعاية الوزارة وقيادتها يمثل شرفًا كبيرًا لها. وقالت إنها من الفنانين الذين احتكوا بشكل مباشر بأنشطة الوزارة خلال السنوات الماضية، ولمست حجم الجهود المبذولة والاستجابة المستمرة لتلبية احتياجات المرضى، معتبرة أن مشاركتها في هذا الحدث «تشريف ومسؤولية في الوقت نفسه».

وأضافت أن الفن يحمل رسالة حقيقية تتجاوز فكرة المشاهدات والترند، موضحة أن هناك اتجاهًا سهلًا يقوم على حسابات الأرقام، لكن الاتجاه الأهم في رأيها هو نقل صوت الناس الذين لا يستطيعون إيصال معاناتهم. وأكدت أن تجسيد قصص المرضى في أعمال درامية مليئة بالأحاسيس والمواقف الإنسانية يساهم في دخول المعاناة إلى قلب المشاهد، ما يخلق وعيًا حقيقيًا يدفع نحو دعم مجتمعي فعّال، سواء عبر التبرع أو مساندة الأسر نفسيًا ومعنويًا.

وأكدت أن المجتمع لن يصبح أكثر تماسكًا ورحمة إلا عندما يشعر أفراده ببعضهم البعض، معتبرة أن الفن يعد طريقًا مؤثرًا وسهل الوصول لنقل معاناة الآخرين، وتحريك المشاعر بشكل إيجابي يخدم القضايا الإنسانية.

وفيما يتعلق بتجربتها في مسلسل «توابع»، أوضحت أن الدور كان مرهقًا نفسيًا إلى حد كبير، خاصة أنها جسدت شخصية أم تواجه مرض نجلها، مؤكدة أن الابتلاء في الأبناء من أصعب ما يمكن أن يمر به أي إنسان. وقالت إن أصعب اللحظات التي عاشتها أثناء التصوير كانت الإحساس بالعجز أمام ألم طفلها، مشيرة إلى أن المشاهد لم تكن مجرد أداء تمثيلي، بل تجربة إنسانية شعرت خلالها بوجع حقيقي.

وأضافت أن شخصية «شهيرة» جعلتها تعيد تعريف مفهوم القوة، موضحة أن القوة ليست في إخفاء الدموع أو التظاهر بالتماسك، بل في البكاء والاستمرار في القتال من أجل الأبناء رغم الانكسار الداخلي. وأشارت إلى أن أكثر المشاهد التي حملت ثقلًا نفسيًا عليها كانت تلك التي تظهر الأم مبتسمة أمام طفلها رغم شعورها بالألم، معتبرة أن هذه التفاصيل الصغيرة تعكس معاناة آلاف الأمهات.

وكشفت أنها التقت بعدد من الأسر الحقيقية قبل بدء التصوير، واستمتعت إلى قصصهم وتجاربهم، مؤكدة أن عبارة «إحنا مش عايزين شفقة… إحنا عايزين فرصة» كانت الأكثر تأثيرًا فيها، لأنها تختصر جوهر القضية وتؤكد أن المرضى وأسرهم يبحثون عن فرصة حقيقية للعلاج والحياة الكريمة، لا مجرد تعاطف عابر.

واعتبرت ريهام حجاج أن التكريم من وزارة الصحة يحمل طابعًا مختلفًا عن أي تكريم فني، لأنه يأتي من جهة مختصة تعمل بشكل مباشر مع المرضى، مشيرة إلى أنها سبق أن كُرّمت من وزارة التضامن الاجتماعي، وأن مثل هذه التكريمات تمثل إضافة إنسانية مهمة في مسيرتها، وتعكس وجود تعاون حقيقي بين الفن والجهات الحكومية لخدمة المجتمع.

مسلسل توابع

ويتناول مسلسل «توابع» قصة درامية اجتماعية، حيث تجسد ريهام حجاج شخصية «شهيرة»، وهي أم مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، تنقلب حياتها بعد تشخيص نجلها «عمر» بمرض ضمور العضلات الشوكي (SMA)، أحد أخطر الأمراض الوراثية النادرة التي تؤثر تدريجيًا على القدرة الحركية للأطفال. وتخوض الأم رحلة علاج شاقة بين المستشفيات والجمعيات الخيرية لتوفير التمويل اللازم، في معالجة درامية عكست معاناة آلاف الأسر بين المرض وقلة الوعي.

من جانبهم، أكد القائمون على حملة «نادر وقادر» أن المسلسل نجح في تجسيد رسالة الحملة المتمثلة في التعريف بالأمراض النادرة وأهمية التشخيص المبكر، وتعزيز ثقافة الدعم المجتمعي والتبرع لتحسين جودة حياة المرضى. وأشاروا إلى أن أداء ريهام حجاج تجاوز كونه عملًا فنيًا ليصبح صوتًا معبرًا عن أسر تخوض معركة يومية صامتة مع المرض.

وتعد حملة «نادر وقادر» إحدى المبادرات الوطنية لوزارة الصحة والسكان لدعم مرضى الأمراض الوراثية والنادرة في مصر، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل نشر التوعية والتثقيف الصحي حول طبيعة هذه الأمراض وأعراضها، وتوفير الدعم المادي من خلال صندوق الأمراض الوراثية والنادرة، وبناء مجتمع داعم يضم الأسر والمرضى والمتبرعين والمتخصصين ضمن منظومة متكاملة.