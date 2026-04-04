ناقد رياضي: الأهلي يدرس التعاقد مع لاعبي شبيبة القبائل والترجي لتدعيم خط الدفاع

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت أن صحيفة الشعب الجزائرية أفادت بوضع ثنائي الجزائر، زين الدين بلعيد لاعب شبيبة القبائل، ومحمد أمين توجاي لاعب الترجي التونسي، على طاولة إدارة الأهلي لتدعيم دفاعه خلال الموسم المقبل.

وكان النادي الأهلي قد ضم ثنائي في قلب الدفاع خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وهما، عمرو الجزار من نادي البنك الأهلي، وهادي رياض من بتروجت.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا في الثامنة من مساء يوم 7 ابريل الجاري بملعب المقاولون العرب في الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري التي يسعى الأهلي للحفاظ على لقبها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا على الهواء مباشرة مع وجود ستوديو تحليلي يضم نخبة من رموز الكرة المصرية.