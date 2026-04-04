ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن اكتمال الجاهزية الطبية لكل من للاعبي النادي الأهلي ياسين مرعي ومروان عثمان وهادي رياض، وذلك عقب الانتهاء بنجاح من تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية التي كانت محددة .

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على فيسبوك: "جاهزية ياسين مرعي وهادي رياض ومروان عثمان من الناحية الطبية للمشاركة مع الأهلي"

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا في الثامنة من مساء يوم 7 ابريل الجاري بملعب المقاولون العرب في الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري التي يسعى الأهلي للحفاظ على لقبها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا على الهواء مباشرة مع وجود ستوديو تحليلي يضم نخبة من رموز الكرة المصرية.