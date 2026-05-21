ميدو يواصل الاحتفال بتتويج الزمالك بالدوري الممتاز

واصل أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، الاحتفال بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وشارك ميدو صورا تجمعه بشيكابالا في مدرجات المباراة، عبر حسابه على “إكس”، وكتب: “صباح الخير الدوري في ميت عقبة”.

الزمالك يتوج بطلا للدورى

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.