طبيب الأهلي: ياسين مرعي وهادي رياض ومروان عثمان يشاركون في التدريبات

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الجاهزية الطبية للثلاثي ياسين مرعي ومروان عثمان وهادي رياض، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي والتدريبي المحدد لكل منهم.

ويشارك الثلاثي ياسين مرعي ومروان عثمان وهادي رياض في فقرات المران الجماعي بشكل كامل ومنتظم، ومن ثم بات الثلاثي جاهزًا طبيًّا للمرحلة القادمة من الدوري الممتاز وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وانتظم ياسين مرعي في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة التمزق في وتر العضلة الضامة، فيما تعافى مروان عثمان من آلام الركبة، وشارك هادي رياض بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في بداية المنافسات للمرحلة الحاسمة للدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في افتتاح مرحلة الحسم للدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.