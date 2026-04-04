تغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إجراء تعديلات علي التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأحمر مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر في الجولة الأولي من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري.

وبات يلسين كامويش مرشحا للظهور كمهاجم اساسي في تلك المباراة نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمروان عثمان مهاجم الفريق الذي يعاتي من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

ومن المقرر أن يخضع مروان عثمان لفحص طبي خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، كما سيخضع هادي رياض مدافع الفريق لفحص طبي بعد اصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية .

كما يدرس الجهاز الفني موقف اليو ديانج لاعب الوسط الذي وقع بشكل رسمي الي فالنسيا الاسباني وبالتالي إمكانية تواجده علي دكة البدلاء مع الدفع بمحمد علي بن رمضان بجانب مروان عطية في مركز قلب الوسط المدافع.

ومن المقرر ان يعقد ييس توروب جلسة مطولة مع اللاعبين اليوم بعد انضمام اللاعبين الدوليين لشرح طريقة التدريبات في الفترة المقبلة وكذلك اهمية الفوز بالمباريات الست لضمان التتويج بلقب الدوري.

كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب إنتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني الذي واجه اسبانيا والسعودية وديا.

ومن المقرر ان يخضع محمد هاني لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة سيراميكا كليوباترا بعد ان تعرض للإصابة في مباراة اسبانيا الودية .