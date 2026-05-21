إزالة 17 تعديا على مساحة 3 قراريط ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة بالإسماعيلية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

في هذا السياق، تابع اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة 17 حالة تعدٍّ على مساحة 3 قراريط و2318 مترا مربعا ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 2حتى 22 مايو 2026، بمركز ومدينة القنطرة غرب، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وكان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة 6 حالات تعدِّ على أراضي أملاك دولة بمساحة 1324مترا مربعا.

كما تم تنفيذ إزالة 7 حالات تعدٍّ لمتغير غير قانوني بمساحة 994 مترا مربعا.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة 4 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية بمساحة 3 قراريط.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جدير بالذكر أن الموجة 29 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 2 حتى 22 مايو 2026، والمرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، والمرحلة الثالثة في الفترة من 27 يونيو حتى 17 يوليو 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.