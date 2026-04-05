فرحة بيضاء .. مدرب الزمالك يكشف سر تتويج ناشئي 2010 ببطولة الجيزة وإشادة كبيرة للفريق

أعرب عمرو إيدر، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2010، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة دوري أندية منطقة الجيزة، بعد الفوز على فريق زد في المباراة النهائية.

وقال إيدر، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع محمد عبد الجليل، المذاع على قناة نادي الزمالك: «نشكر كابتن حسين السيد، عضو مجلس الإدارة، على صرفه مكافأة خاصة للفريق بعد التتويج بالبطولة، وفريق 2010 يملك عددًا من العناصر المميزة القادرة على تمثيل الفريق الأول في المستقبل».

وأضاف: «التتويج جاء نتيجة المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني طوال الموسم، ومجلس الإدارة يساندنا ويدعمنا، ولا يبخل علينا بأي شيء».