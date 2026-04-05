ناقد رياضي: ممدوح عباس كان بيمنح فرقة الزمالك مليون جنيه مكافأة الفوز في أي مباراة بالدوري

كشف الإعلامي والناقد الرياضي حامد وجدي عن تفاصيل جديدة بشأن مكافآت فريق نادي الزمالك .

وقال وجدي عبر تصريحات ملعب ON مع الإعلامي سيف زاهر: "ممدوح عباس كان بيمنح فرقة الزمالك مليون جنيه مكافأة الفوز في أي مباراة بالدوري.".

وأضاف: "30 ألفا للاعب الأساسي.. و 20 ألفا للاحتياطي، ومعتمد جمال وعبدالناصر محمد وإبراهيم صلاح هم من يحصلون على فلوس المكافآت فقط من الجهاز".

وتابع: "بعد ماتش إنبي، اللي حصل أن جون إدوارد دخل اوضة اللاعبين وقال لهم ان الخسارة نتيجة طبيعية لأن "بعض اللاعبين بدأت تتعالى على الكرة".

واكمل : "رد عليه عبدالله السعيد وقال له: "اللي حصل دا طبيعي، ماتش وخسرنا ومش مشكلة، انما الغير طبيعي أن المكافآت اللي بتيجي بتتوزع على اللاعبين وعدد من أفراد الجهاز الفني بينما يتم تجاهل باقي أعضاء الجهاز الطبي والإداري وغيرهم في المكافآت..".