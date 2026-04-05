إعلامي يكشف مفاجأة تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

كشف الإعلامي و الناقد الرياضي حامد وجدي تفاصيل تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح مع نادي الزمالك.

وقال حامد وجدي عبر تصريحات تلفزيونية عبر ملعب ON مع الإعلامي سيف زاهر: "الزمالك منتظر فلوس الكونفدرالية لتجديد عقد أحمد فتوح.. وبالمناسبة عقد أحمد فتوح الحالي يحصل من خلاله على حوالي 22 مليون جنيه في الموسم".

وأضاف: "في حالة تلقى الزمالك عرض بـ3 ملايين دولار سوف تتم الموافقة على رحيله.. لكن مفيش أي عروض وصلت مؤخرا لنادي الزمالـك من أجل التعاقد معاه كما تردد بعد لقاء مصر واسبانيا".

وأكمل: "باستثناء بيزيرا لأن الزمالك دفع فيه مبلغ فوق الـ2 مليون دولار.. فأي لاعب داخل نادي الزمالك سيتلقى عرض رسمي بـ 3 ملايين دولار فيما فوق سوف تتم الموافقة على رحيله..".