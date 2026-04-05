هشام نصر يوضح تطورات أزمة أرض الزمالك.. والبديل المقترح

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن أرض النادي لا تزال مسحوبة حتى الوقت الحالي، في ظل استمرار الجهود لإيجاد حلول بديلة تضمن مستقبل القلعة البيضاء.

وأوضح أن الإدارة لا تتعامل مع الأمر كأزمة فقط، بل كفرصة لإعادة التخطيط بشكل أفضل يحقق طموحات النادي على المدى الطويل.

مقترحات متعددة لأراضٍ بديلة

أشار نصر إلى أن النادي يدرس حاليًا عدة خيارات لأراضٍ بديلة، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على قطعة أرض واحدة، بل هناك أكثر من موقع مميز قيد التقييم. وشدد على أن هذه المواقع قد تكون أفضل من الأرض السابقة من حيث الإمكانيات والموقع الاستراتيجي، وهو ما يمنح الإدارة مرونة في اتخاذ القرار الأنسب.

خطة للتوسع وإنشاء فروع جديدة

كشف نائب رئيس الزمالك عن طموح الإدارة في التوسع الجغرافي من خلال إنشاء فروع جديدة للنادي في مناطق مختلفة، مثل مدينة السادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، وأسيوط الجديدة. وأكد أن الهدف هو زيادة انتشار النادي وتوفير خدماته لعدد أكبر من الجماهير في مختلف أنحاء الجمهورية.

أرض أكتوبر.. حقيقة قائمة ولكن

أوضح هشام نصر أن فكرة الحصول على أرض بديلة في مدينة السادس من أكتوبر مطروحة بالفعل، لكنها لا تزال قيد الدراسة. وأشار إلى أنه لا يمكن التأكيد حتى الآن على أنها ستتمتع بنفس مزايا الأرض القديمة، سواء من حيث النشاط الاستثماري أو الاشتراطات البنائية أو الارتفاعات المسموح بها.

نموذج اقتصادي قابل للتطبيق

اختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على أن النموذج الذي يسعى الزمالك لتطبيقه قد يكون مثالًا ناجحًا يمكن أن تستفيد منه أندية أخرى تعاني من أزمات مالية. كما طمأن جماهير النادي بوجود أرض بديلة في موقع مميز، مشددًا على أنها ستكون قريبة من الموقع الحالي وتلبي طموحات النادي المستقبلية.



