فضح واقع الفريق | «عبدالجليل»: الخطيب مضحوك عليه.. ولابد من رحيل ثلاثي الأهلي

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مضحوك عليه من بعض المحيطين به.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "فيه ناس بتضحك على كابتن الخطيب وبيقولوا السوشيال تمام و100/100".

وأضاف: "الخطيب بيعمل كل حاجة ولجنة التخطيط ملهاش لازمة".

وتابع: "مبادئ الأهلي ضاعت ومبقَتش موجودة. أنا غيرت استايل لبسي وعملت نيولوك ودوجلس وسميت نفسي جليلوفيتش وبرضو محدش عبرني في الأهلي".

وأشار عبد الجليل إلى: "المفروض إمام عاشور كان يتجمد طول الموسم ويتعرض للبيع، وتوروب مش مدرب وملوش شخصية بعد ما يوافق على عودة إمام بعد أزمته".

واختتم قائلاً: "بن شرقي وبن رمضان وكامويش لازم يمشوا، ونسيت أن فيه حد اسمه محمد شريف".