محمد عبدالجليل: حصول الزمالك على المركز الثاني في الدوري «إنجاز».. ومعتمد جمال أثبت جدارته

الأحد 05/أبريل/2026 - 04:00 ص 4/5/2026 4:00:00 AM

يرى محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك مرشح قوي لحصد بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الزمالك مرشح لحصد الدوري..طموح الزمالك هيخلي كفة الزمالك اكبر للفوز



واضاف: معتمد جمال مدرب أثبت قدراته.. وهو من أبناء النادي، ومعتمد مش مدرب صغير بقاله ٢٠ سنه شغال.. وشرب خبرات كبيرة اوي.

وتابع: مدربين أجانب بيجوا يضحكوا علينا هنا ومش عارف ايه، وفريق المصري مهما عمل عاوز يفنش رابع الدوري

وواصل: حسام حسن يتنطط ويعمل ويسوي ولما يوصل يقولك أصل المجموعات سهله اصل ومش عارف ايه

واختتم: اعتقد أن الزمالك هيفنش تاني او تالت وده إنجاز ليهم