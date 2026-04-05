رغم إعلان ترامب.. إيران تعلن إفشال محاولة إنقاذ طيار أمريكي جنوب أصفهان

أعلن مقر «خاتم الأنبياء» في إيران عن فشل ما وصفه بـ«جهود العدو لإنقاذ طياره»، وذلك في إطار عملية مشتركة شاركت فيها قوات من الحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة.

وأوضح المقر، في بيان رسمي، أن العملية استهدفت طائرات معادية في جنوب أصفهان، مشيرًا إلى تدمير مروحيتين وطائرة نقل عسكرية.

وأضاف أن العملية نفذت بتنسيق بين القوات الجوية والبرية، إلى جانب الوحدات الشعبية وقوات الباسيج.

وفي السياق ذاته، نفى البيان الادعاءات الأمريكية بشأن نجاح عملية إنقاذ الطيار، معتبرا أن تلك التصريحات تأتي للتغطية على الهزيمة.

من جانبه، كان دونالد ترامب قد صرح في تغريدة بوجود عملية خاصة لإنقاذ طيار الطائرة المحطمة داخل إيران، وهو ما رفضته الجهات الإيرانية بشكل قاطع.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تكبدت هزيمة جديدة، مشبها ما جرى بعملية «طبس».