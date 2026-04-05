التزام تام بقرار العمل عن بعد بالجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم (٨٤) لسنة ٢٠٢٦ بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم "الأحد" من كل أسبوع لمدة شهراً كاملاً بدءاً من اليوم تم التكليف بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، للتأكد من الإلتزام بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بما لا يؤثر على انتظام سير العمل أو مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين،وفقًا لطبيعة الأعمال التي تتوافق مع نظام العمل عن بُعد، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتنظيم بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة.

أشار محافظ الشرقية إلي أن الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة لن تؤثر على انتظام العمل أو سرعة إنجاز مصالح المواطنين، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين خفض استهلاك الطاقة وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية لافتاً إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يستثني بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين، على أن يتم تشغيلها وفقًا لاحتياجات العمل لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمرور على الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تعطيل.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة أن جميع المصالح الحكومية ملتزمة بتطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي ودون أي معوقات.