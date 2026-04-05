الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التزام تام بقرار العمل عن بعد بالجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم (٨٤) لسنة ٢٠٢٦ بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم "الأحد" من كل أسبوع لمدة شهراً كاملاً بدءاً من اليوم تم التكليف بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، للتأكد من الإلتزام بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بما لا يؤثر على انتظام سير العمل أو مستوى الخدمات المؤداه  للمواطنين،وفقًا لطبيعة الأعمال التي تتوافق مع نظام العمل عن بُعد، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتنظيم بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة.

أشار محافظ الشرقية إلي أن الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة لن تؤثر على انتظام العمل أو سرعة إنجاز مصالح المواطنين، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين خفض استهلاك الطاقة وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية لافتاً إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يستثني بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين، على أن يتم تشغيلها وفقًا لاحتياجات العمل لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمرور على الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تعطيل.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة أن جميع المصالح الحكومية ملتزمة بتطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي ودون أي معوقات.

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

الإمام الأكبر يوصي بتشكيل لجنة دائمة لثقافة أطفال الأزهر.. صور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

