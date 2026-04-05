الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اضطراب الأسواق.. كيف أصابت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية قلب الاقتصاد العالمي؟

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

قال محيي الدين الشحيمي المستشار بالمفوضية الأوروبية، إنّ الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية تسببت في اضطرابات واسعة وشاملة لم تقتصر على ساحات القتال، بل امتدت لتضرب تضرب "نخاع" الاقتصاد العالمي.

عمق الاقتصاد العالمي

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تداعيات هذه الحرب باتت تضرب عمق الاقتصاد العالمي وتعيد ترتيب الأولويات بصورة متسارعة وغير مستقرة.

 إدارة الأزمة بأزمة مماثلة

وتابع، أن الاقتصادات العالمية تتعامل مع هذه الأزمة بفرضيات غير متناسبة، وهو ما يعكس حالة من إدارة الأزمة بأزمة مماثلة دون وجود تنظيم واضح.

الترسانات العسكرية وسلاسل التوريد

وأشار إلى أن الأولوية تتحول في أوقات الحرب إلى العسكرة، حيث يتم توجيه الموارد نحو الترسانات العسكرية وسلاسل التوريد المرتبطة بها على حساب القطاعات الأخرى.

وأوضح محيي الدين الشحيمي أن العالم يشهد حالياً تداعيات اقتصادية خطيرة نتيجة هذا التصعيد، من بينها صدمات كبيرة في أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الملاحة وشركات التأمين، إلى جانب تراجع الأسواق المالية، محذراً من مخاطر الدخول في حالة ركود تضخمي، خاصة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية التي تعاني بالفعل من سياسات التقشف.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

العثور على جثة متحللة لمسن في الدقهلية

جنازه الشهيد حسام صادق

وزير البترول ومحافظ الدقهلية يؤديان صلاة الجنازة على ضحية شظايا صاروخ بالإمارات

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

