اضطراب الأسواق.. كيف أصابت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية قلب الاقتصاد العالمي؟

قال محيي الدين الشحيمي المستشار بالمفوضية الأوروبية، إنّ الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية تسببت في اضطرابات واسعة وشاملة لم تقتصر على ساحات القتال، بل امتدت لتضرب تضرب "نخاع" الاقتصاد العالمي.

عمق الاقتصاد العالمي

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تداعيات هذه الحرب باتت تضرب عمق الاقتصاد العالمي وتعيد ترتيب الأولويات بصورة متسارعة وغير مستقرة.

إدارة الأزمة بأزمة مماثلة

وتابع، أن الاقتصادات العالمية تتعامل مع هذه الأزمة بفرضيات غير متناسبة، وهو ما يعكس حالة من إدارة الأزمة بأزمة مماثلة دون وجود تنظيم واضح.

الترسانات العسكرية وسلاسل التوريد

وأشار إلى أن الأولوية تتحول في أوقات الحرب إلى العسكرة، حيث يتم توجيه الموارد نحو الترسانات العسكرية وسلاسل التوريد المرتبطة بها على حساب القطاعات الأخرى.

وأوضح محيي الدين الشحيمي أن العالم يشهد حالياً تداعيات اقتصادية خطيرة نتيجة هذا التصعيد، من بينها صدمات كبيرة في أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الملاحة وشركات التأمين، إلى جانب تراجع الأسواق المالية، محذراً من مخاطر الدخول في حالة ركود تضخمي، خاصة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية التي تعاني بالفعل من سياسات التقشف.