غدا.. مجلس الوزراء يطلق قوافل طبية مجانية تستهدف 5 آلاف مواطن بقنا

تنطلق القوافل الطبية المجانية المتخصصة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تستمر حتى 9 أبريل المقبل، غداً الإثنين بمركزي نقادة وقفط بمحافظة قنا ، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

وقال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن القافلة المتخصصة في الرمد، تنطلق غدا الإثنين بقرية الأوسط قمولا، بمركز نقادة، وتستمر حتى الثلاثاء 7 أبريل الجاري، وهي قافلة متكاملة تشمل تخصصات العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والاذن والحنجرة.

وأضاف محافظ قنا، بأن القوافل تستهدف الكشف وإجراء العمليات وصرف العلاج لقرابة 5 آلاف مواطن، حيث تتكفل مؤسسة بنك الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية والمعدات والأجهزة اللازمة للقافلة.

فيما قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القوافل ستمتد إلى قرية البراهمة بمركز قفط، يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، وهي قافلة متكاملة تشمل تخصصات العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والاذن والحنجرة، وسوف تكون القافلة الرابعة يوم الخميس 9 أبريل 2026، وهي قافلة متكاملة متخصصة في الرمد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن هذه القوافل تأتى في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبذل كافة الجهود لخدمة المواطنين، بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

