قنا.. تفعيل قرار العمل أون لاين بالديوان العام والوحدات المحلية

فعّل ديوان عام محافظة قنا، قرار تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع، يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أون لاين" من المنزل، على أن يطبق هذا القرار لمدة شهر واحد فقط، تنفيذًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء.

وقال اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، إنه تم تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطبيق نظام العمل من المنزل "أون لاين" لموظفي القطاع الحكومي يومًا واحدًا أسبوعيًا، لترشيد الطاقة وتخفيف الأحمال.





وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بشأن تطبيق القرار، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية والالتزام التام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.



وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع الكتاب الدوري، فيما يتعلق بالعمل عن بُعد، على أن يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات، العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية "مياه الشرب - الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعى– الكهرباء.. الخ"، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.



كما بدأت الكثير من المؤسسات الحكومية العمل بنظام الـ "أون لاين" لتلبية خدمات المواطنين، وعدم التأثير على سير العمل.