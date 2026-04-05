محافظات

تموين قنا يضبط 169 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق

يوسف رجب

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، عددا من المخالفات التموينية المتنوعة، خلال حملاتها التفتيشية الموسعة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والوقوف على مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين المنظمة، وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الجهود الرقابية ضبطت قرابة 24 محضرًا لسلع غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم تحرير 36 محضرًا لعدم وجود فواتير قانونية، ما يعد مخالفة صريحة للقرار رقم 113 لسنة 1994 المنظم لتداول السلع.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا أنه تم تحرير 19 محضرًا لمحال تجارية بسبب عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، و13 محضرًا للبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما شملت ضبط مخبز لإنتاج الخبز الفينو يتلاعب في الأوزان بمقدار 6 جرامات نقصًا في الرغيف الواحد.

وأوضح القط أن المديرية كثفت حملاتها الرقابية على المخابز البلدية، لضمان جودة الرغيف المدعم، حيث تم تحرير 77 محضرًا للمخابز تنوعت ما بين مخالفات التصرف في حصص الدقيق التمويني، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات الفنية، علاوة على رصد مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان حساس أو قائمة تشغيل وعدم الالتزام بنظافة أدوات العجين.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، حيث سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة.

