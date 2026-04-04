محافظ قنا يوجه بتشكيل لجنة لحصر خسائر حريق بقرية أبو دياب شرق | صور

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في عدد من الأحواش بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا، حيث انتقلت فرق الإطفاء فور تلقي البلاغ للتعامل مع النيران.

وكلف محافظ قنا، اللواء سامي علامي، السكرتير العام، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد بهيج رئيس الوحدة المحلية، بالانتقال الفوري لمعاينة موقع الحادث، وذلك لحصر كافة الأضرار والتلفيات التي لحقت بالأحواش تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه الببلاوي، بسرعة فحص الأسر المتضررة وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة، مؤكداً تشكيل لجنة فنية من مجلس القرية والطب البيطري وإدارة التضامن الاجتماعي بالمركز لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

وأوضح محافظ قنا، أن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، مؤكداً على الجاهزية التامة للتعامل مع أي حالات طارئة بكافة مراكز المحافظة.

وكانت قرية أبودياب شرق، شهدت اندلاع حريق فى عدد من المنازل والأحواش، نتج عنه تلفيات مادية ونفوق عدد كبير من المواشى، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.