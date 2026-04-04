قنا .. انهيار منزل من طابقين بالرحمانية في نجع حمادى

شهدت قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، انهيار منزل مبني بالطوب اللبن من طابقين، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل مبنى بالطوب اللبن، مكون من طابقين بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى.

تبين من المعاينة الأولية، بأن المنزل آيل للسقوط، ولم يسفر عن أى ضحايا أو إصابات بين المواطنين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع المنزل المنهار، وجرى فرض كردون حول مكان الانهيار، حرصا على سلامة المواطنين المجاورين للمنطقة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.