انخفاض كثافات الفصول لـ41 طالبا وارتفاع نسب الحضور.. أرقام مهمة في تطوير التعليم

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الدولة من اجل إصلاح منظومة التعليم في مصر .



وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصر عكفت على خفض كثافات الطلاب في الفصول لـ 41 طالب في الفصل بدلا من 63 طالب في عام 2023 ".



وتابع شادي زلطة :" ارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس من 15 لـ 87 % وارتفاع أعداد أيام الدراسة لـ 174 يوم ".



وأكمل شادي زلطة :" تم العمل على تطوير وتنمية مهارات اللغة العربية للطلاب في كافة محافظات الجمهورية على 3 مراحل ".

ولفت شادي زلطة :" تم العمل على سد العجز في المعلمين في المواد الأساسية على مستوى الجمهورية"، مضيفا:" يتم توفير تدريبات دورية للمعلمين لزيادة مهاراتهم وقدراتهم الفنية.