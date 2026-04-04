السيطرة على حريق اندلع بمنازل وأحواش بقرية أبودياب شرق قنا

تمكنت سيارات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى عدد من المنازل والأحواش بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق فى عدد من المنازل والأحواش بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية المنازل المجاورة بالمنطقة.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق، التهام النيران لعدد من الأحواش ونفوق عدد من المواشى، دون وقوع أى إصابات بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



