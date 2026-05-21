قوة دفاعية وهدوء.. حسام عاشور يشيد بإمكانيات هادي رياض

أشاد حسام عاشور بالمستوى الذي يقدمه هادي رياض، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للنجاح مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، إذا حصل على الفرصة الكاملة والثقة من الجهاز الفني.

وأكد عاشور أن هادي رياض يُعد من المدافعين المميزين الذين يجمعون بين القوة الدفاعية والهدوء في التعامل مع الكرة، وهو ما يجعله مشروع لاعب مهم داخل الفريق الأحمر في المستقبل القريب.

قدرات دفاعية وبناء هجومي مميز

وأوضح عاشور أن أكثر ما يميز هادي رياض هو طريقة لعبه الذكية، حيث يعتمد على قراءة جيدة للملعب والتحرك الصحيح، بجانب قدرته على بدء الهجمة من الخط الخلفي بشكل منظم، وهي من الصفات التي أصبحت مطلوبة بقوة في كرة القدم الحديثة.

وأشار إلى أن اللاعب لا يكتفي فقط بالأدوار الدفاعية، بل يمتلك أيضًا حلولًا هجومية مهمة، خاصة في الكرات الثابتة، إذ يستطيع استغلال طوله وتمركزه داخل منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف وصناعة الخطورة على المنافسين.

فرصة المنتخب واردة بقوة

ويرى عاشور أن استمرار تطور مستوى هادي رياض مع حصوله على دقائق لعب أكبر قد يفتح أمامه باب الانضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يملك المقومات الفنية والبدنية التي تساعده على الوصول إلى مستويات أعلى.

وأضاف أن الثقة والدعم عنصران أساسيان في تطور أي لاعب شاب، وإذا نجح هادي رياض في استغلال الفرصة المقبلة مع الأهلي، فسيكون أحد العناصر المهمة داخل الفريق، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

الأهلي يحتاج لمنح الفرصة للشباب

واختتم عاشور تصريحاته بالتأكيد على أهمية منح اللاعبين الشباب الفرصة الكاملة لإثبات أنفسهم، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك عناصر واعدة تحتاج فقط إلى الدعم والاستمرارية، وهادي رياض واحد من أبرز هذه الأسماء القادرة على صناعة الفارق مستقبلًا.