إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بطريق قنا الزراعى

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك، بالقرب من كمين مصنع سكر بمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك، بالطريق الزراعى، نتج عنه إصابة ٤ أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.