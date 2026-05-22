الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة في دار السلام وجهينة بـ سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج اليوم الجمعة افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ورفع كفاءتها بمختلف القرى والمراكز، تحت إشراف مديرية أوقاف سوهاج.

وشملت الافتتاحات مسجد الإيمان بنجع العجرة بقرية عرب الصبحة بمركز دار السلام، ومسجد آل الماسخ بقرية نزة الهيش بمركز جهينة، بالإضافة إلى المسجد الكبير بقرية أولاد خليفة بمركز دار السلام، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال المصلين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر.

افتتاح 3 مساجد في قرى سوهاج

وأكدت مديرية أوقاف سوهاج، برئاسة الدكتور عبد المجيد الكرماني، أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لخطة الوزارة الهادفة إلى التوسع في إنشاء وإحلال وتجديد المساجد، بما يضمن توفير بيئة دعوية وإيمانية تليق بالمواطنين وتدعم رسالة الوسطية والاعتدال.

كما أشارت المديرية إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية للمساجد الجديدة، إلى جانب استكمال خطط التطوير بعدد من المساجد الأخرى داخل المحافظة، في إطار الاهتمام المتواصل بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

وتعكس هذه الافتتاحات حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية الدينية والخدمية داخل قرى سوهاج، بالتوازي مع خطط الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

